Суд принял окончательное решение о досрочной отмене карантина в Черкассах

По решению Черкасского окружного административного суда, ограничительные меры в городе должны продолжить действовать, как и на всей остальной территории Украины. Таким образом, суд поддержал Черкасскую ОГА в противостоянии с горисполкомом, который ранее решил досрочно ослабить карантин.

«Черкасский окружной административный суд рассмотрел и удовлетворил заявление об обеспечении иска Черкасской областной государственной администрации по поводу отмены решения Черкасского горисполкома об ослаблении карантина», - сообщается на сайте ОГА.

Решение суда подлежит немедленному исполнению, однако его можно обжаловать в течение 15 дней.

Отметим, что Черкассы решили стать первым городом в Украине, который вышел из карантина. Соответствующее решение принял местный мэр Анатолий Бондаренко еще 30 апреля. Однако его инициативу по отмене ограничений раскритиковали в правительстве. Кроме того, президент Владимир Зеленский даже пригрозил градоначальнику «юридическими последствиями» за своевольное решение.

Черкасская ОГА также не поддержала идею Бондаренко и подготовила иск с требованием отменить решение горисполкома по отмене карантина в городе.

Отметим, что ранее премьер-министр Дмитрий Шмыгаль объявил о продлении карантина до 22 мая. После этого Кабмин будет смотреть на общую динамику эпидемии в мире.

Также Шмыгаль пообещал, что карантинные меры будут ослаблены. Откроют парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, частично магазины, которые работают в отдельных помещениях.

Напомним, Кернес решил запустить метро, наплевав на Кабмин: «Угрозы Зеленского ни черта не значат».

Как сообщала Politeka, мэры украинских городов объявили бойкот команде Зеленского: «мошенники и недоумки».

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