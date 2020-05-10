Начало новой недели покажет украинцам, что такое настоящее лето

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко, передает Politeka.net.

По ее информации, наша территория будет находится в так называемом теплом секторе, и в понедельник, 11 мая, Украина станет одной из самых теплых стран Европы. В этот день в большинстве областей ожидается от 20 до 27 градусов тепла.

Существенных осадков не предвидится, однако синоптик не исключает, что высокая температура воздуха может спровоцировать периодические локальные дожди, которые быстро сменятся ярким солнцем.

Ветер будет южный, однако ко вторнику он сменится на северо-западный и усилится.

12 мая в Украину придет похолодание вместе с атмосферным фронтом, который принесет дожди, штормовой ветер, а на западе даже иногда и мокрый снег.

Что касается столицы, то там ожидается летняя погода: +25 +26 градусов. Существенных осадков не предвидится, лишь к вечеру небо над городом могут затянуть тучи.

Во вторник в Киеве температура воздуха немного понизится, ожидается дождь и сильный северо-западный ветер.

Что касается среды, 13 мая, то, по словам Диденко, в этот день похолодает до +14 +15, и до конца недели потепления не предвидится, столбики термометров не поднимуться выше +18.

Ранее мы писали, что этим летом украинцев ждет уже привычная жара, но не обойдется и без неприятных сюрпризов. По словам климатолога Надежды Максименко, обычно после холодной зимы бывает жаркое лето и наоборот. Однако в этом году такого ждать не стоит, несмотря на аномально теплую зиму. Она пояснила, что это тепло могло компенсировать прошлое лето, которое было довольно прохладным. В свою очередь, предстоящее лето обещает быть традиционно жарким, без непривычных холодов.

«Этим летом, судя по нынешней затяжной и не такой теплой, как обычно, весне, будет тепло, а холодов не предвидится», - рассказала Максименко.

Напомним, погода окончательно спятила, дожди ударят только по одной области.

Как сообщала Politeka, погода не устает кошмарить украинцев, предупреждение синоптиков.

Также Politeka писала, что погода готовит новый разворот, украинцев предупредили об опасности.