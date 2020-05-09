Погода в Украине 9 мая резко изменится, вместо затяжных дождей с грозами страну накроет неожиданное потепление, но повезет не всем



Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, дожди на территории страны будут лишь в одном регионе, а других ждет небольшая облачность.

На западной Украине будет от 16 до 20 по Цельсию. В ночное время суток столбик термометра покажет 5-8 градусов.

Украинцев на севере страны ждут дневные 14-17 со знаком «плюс». А вот ночью похолодает до 5-7 градусов.

В центральных регионах воздух прогреется до 14-18 по Цельсию. А вот ночью стоит ожидать 6-8 градусов.

На юге страны сегодня будет 16-20 тепла. А вот в ночное время резко похолодает: от 7 до 9 градусов.

А вот на востоке Украины будут сильные дожди с грозами. Воздух здесь будет в районе 14-18 по Цельсию, а в ночное время суток от 5 до 8 тепла.

«…9 мая в большинстве районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности», - говорится в сообщении.

Уточним, что пару дней назад в сети начали распространяться снимки, как гору Поп Иван в Карпатах замело снегом прямо вначале мая.

Напомним, снегопад обрушился на Украину, стихию не остановить: кадры майской погоды.

Как сообщала Politeka, май готовит украинцам настоящее испытание: погода удивит даже синоптиков.

Также Politeka писала, что погода устроит украинцам безумные качели, синоптики предупредили об опасности.