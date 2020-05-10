Погода в Украине 10 мая удивит неожиданной переменой, вместо дождей с грозами воздух резко прогреется

Как сообщает Politeka, об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеорологического центра.

Так, дожди пройдут лишь в одном регионе, но он будет не сильным.

На западной Украине ожидается от 20 до 25 градусов тепла. Ночью же воздух остынет до 6-10 градусов.

Похожей ситуация будет и на севере страны. Днем украинцам стоит ожидать 18-20 градусов по Цельсию. А вот ночью резко похолодает: 6-10 градусов.

В центральных регионах облачность будет сопровождаться дневными 17-21 градусом по Цельсию. В ночное время суток столбик термометра покажет от 6 до 9 по Цельсию.

На юге Украины стоит ожидать 17-21 градусов, хотя ночью будет относительно холодно: от 7 до 10 со знаком "плюс".

А вот на востоке Украины сегодня будет дождливо. Осадки накроют Луганскую область. В ночное время сток будет 5-7 по Цельсию, а днем воздух прогреется до 16-20 градусов.

В то же время в Киеве и области, утверждают синоптики, будет облачно и без осадков. Днем на улице стоит ожидать 18-20 тепла. Ночью же похолодает до 6-9 выше нуля.

Синоптики прогнозируют, что 10 мая в большинстве восточных, а также Одесской, Николаевской и Запорожской областях будет повышенный уровень пожарной опасности.

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