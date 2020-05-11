В МИД сделали экстренное заявление относительно ограничений на выезд украинцев за границу после вспыхнувшего скандала в сети
Об этом представители МИД Украины разъяснили в комментарии журналистам, передает ЕП.
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В ведомстве настаивают, что выезд граждан Украины за границу ограничен лишь самолетами, и в этом случае МИД выполняет только функцию коммуникатора.
"Действующим законодательством не установлено никаких дополнительных ограничений выезда граждан Украины за границу. В условиях противодействия распространению эпидемии вируса в Украине, Правительство приняло решение о закрытии отдельных пунктов пропуска через государственную границу, в частности, для воздушного сообщения. МИД проинформировал иностранные дипломатические представительства в Украине", - объясняют в дипломатическом ведомстве.
Добавим, что именно этих пунктов пересечения границы – прежде всего аэропортов – касаются ограничения, о которых информировали ранее.
В МИД также добавили, что ведомство не предоставляет разрешение или отказ на выезд за границу, и не передавали такую информацию дипучреждениям.
"Другой информации об ограничении выезда за границу или необходимости получения от Министерства иностранных дел Украины разрешений на выезд граждан Украины, в частности тех, которые имеют вида на жительство за рубежом, МИД не давало", - утверждают представители ведомства в общении с журналистами.
Подытоживая, в МИД заявили, что дипведомство выступает в качестве коммуникатора, который передает информацию от посольств в другие органы власти, и которые имеют право принимать необходимые решения.
"Ага, конечно они ничего не ограничивают, британскому посольству это разрешение приснилось", "Что-то я посольству Британии верю больше чем словам МИД", "Для чего усложнять, если и так все сложно. И кто теперь будет ехать в министерство за разрешением. Это какой-то тотальный контроль", "Вообще что ли? Крепостное право верните... Не фиг холопам даже пешком у Европы ходить!", - возмущаются украинцы в комментариях.
Ранее мы рассказывали, что украинцам запретили выезжать за границу. Об этом проинформировало посольство Великобритании в Украины.
Как утверждают дипломаты, теперь для того, чтобы выехать в Великобританию украинцам помимо других документов нужно разрешение от МИД.
«МИД Украины может разрешать выезд Украинским гражданам, имеющим вид на жительство в Великобритании. Посольство Великобритании поддерживает этот процесс, информируя МИД о вашей запланированной поездке и направляя к ним информацию о вашем статусе резидента Соединенного королевства», - рассказали в посольстве.
Напомним, Зеленский выдвинул заробитчанам железное условие, как уехать за деньгами.
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