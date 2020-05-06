Названы сроки, когда украинцам ожидать возобновления авиасообщения, как внутреннего, так и международного

Как передает Politeka.net, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, этим летом можно будет летать в пределах страны. Что касается полетов за рубеж, то тут ситуация обстоит иначе.

"Я думаю, что мы очень осторожно летом попробуем начать возвращать внутреннее авиасообщение. С международным будет сложнее: решение зависит не только от нас. В нескольких странах Европы, которые являются туристическими направлениями, сейчас сами ломают голову над тем, как это все урегулировать... Но скажу сразу: в течение лета полноценного возобновления международного авиасообщения не будет", - заявил министр.

"Так как было прежде — такого не будет точно", — добавил Кулеба, уточнив, что по прогнозам специалистов, мир начнет оправляться от пандемии с сентября.

Отметим, пока Украина принимает только чартерные рейсы, возвращающие украинских граждан домой.

Ранее мы сообщали, консульства Польши в Украине с 4 мая возобновили выдачу трудовых виз. На сайте польского правительства отмечается, что будут приниматься только документы для получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок.

Также мы писали, вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Вадим Пристайко назвал главное условие, о котором должны знать заробитчане. По его словам, все украинцы, которые намерены трудоустроиться за границей, должны быть обеспечены медицинским страхованием.

Напомним, миллионы долларов от Всемирного банка разделят между украинцами: "Деньги получат семьи с..."

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