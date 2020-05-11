В Украине могут возникнуть проблемы с водоснабжением

Из-за бесснежной зимы и длительного отсутствия осадков в Украине катастрофически мельчают водоемы, передает «Обозреватель».

Так, уже сильно обмело глубочайшее озеро Украины – Свитязь. сейчас уровень воды в озере на 20 см ниже нормального, и на 60 см ниже, чем он должен быть весной.

Специалисты прогнозируют, что озеро уменьшится минимум на 300 гектаров.

Сложная ситуация и с реками. Так, к примеру, уровнем воды в Десне в районе Чернигова, который сейчас составляет 145 см над "0" поста. Это рекордно низкий показатель за всю историю наблюдений.

При этом, если лето будет засушливым, то уровень воды упадет до 50-70 см над "0" поста.

Экологи прогнозируют, что болота, озера и малые рекинаходятся под угрозой исчезновения.

Однако, если последующие зимы будут со снегом, то уровень воды в реках будет выше. Но даже при этом ситуация для многих сфер остается угрожающей.

В частности, это сильно ударит по сельскому хозяйству. Под угрозой массового высыхания оказываются леса. Могут возникнуть и проблемы с питьевой водой, потому что в ряде регионов в колодцах воды не будет.

В зону риска особенно попадают южные области, если погода будет засушливой, есть вероятность введения ограничения подачи питьевой воды для населения.

"Проблемы усугубляются с продвижением на юг, там эти процессы более ощутимые. Южная Украина – первый кандидат для таких ограничений. Конечно, если синоптическая ситуация кардинально изменится и пойдут постоянные дожди, этот риск уменьшится. Но если погода будет засушливой, то это станет неизбежным", – заявил эколог Александр Соколенко.

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