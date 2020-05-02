Резкие перемены погоды, включая штормы и засуху, станут частым явлением на территории Украины в ближайшие 10 лет. Климатолог предупредила украинцев: стоит подготовиться к наихудшему

Такой прогноз дала заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова, пишет "Обозреватель".

По словам эксперта, нынешний климат задержится надолго: "В ближайшие 10 лет мы не сдвинемся с этой точки, улучшения не будет", – заявила Мартазинова, отметив, что на климат на сегодня влияют два фактора.

Первый, по ее словам, это так называемая теплая полоса, которая тянется от Крыма влоль Днепра за пределы Украины до российского Архангельска. Эксперт отметила, что по информации геологов, полоса лежит на древнерусском разломе. И тепло она берет не из атмосферы, а из недр земли. Мартазинова добавила, что там, где пролегает эта полоса, будет засуха.

Эксперт добавила, что эта полоса не дает влажным массам, идущим с Атлантики проникать на территорию нашей страны. Вдоль полосы скапливаются воздушные массы с контрастными температурами, образуя фронты. И когда полоса внезапно перестает давать тепло, фронты встречаются и образуют штормы.

"Этот процесс определяет наше будущее в отношении климата. Территории вдоль Днепра будут высушиваться", – подчеркнула Мартазинова.

Вторым фактором, влияющим на климат, является атмосферная циркуляция. Она становится более обостренной, чем раньше.

"Происходят резкие перепады температур в течение одного месяца. Неделя холода, неделя тепла. Раньше перепады были более плавными, более размытыми. Вся эта неустойчивость приходит из верхних слоев атмосферы", – резюмировала Мартазинова.

Также, по ее словам, холодные зимы никуда не денутся, однако, будут встречаться реже.

Ранее мы сообщали, на Украину обрушится жара в мае. Примерно 8-10 мая температура в Украине поднимется до 27-30 градусов тепла. Такой прогноз озвучил известный народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, осадков практически не будет, что приведет к засухе. Дожди можно ждать только в начале и в конце месяца. При этом в конце месяца ожидаются настоящие ливни при высокой температуре воздуха.

Напомним, что Чернобыль только начало: аномалии ударят по Украине, метеорологи сообщили о новом климате.

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