Украинкам предлагают самостоятельно доплачивать за роды, если у них есть какие-либо диагнозы или осложнения

Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов. В интервью ТСН он отметил, что роды не могут быть бесплатными, если у роженицы существуют патологии, или женщине необходимо хирургическое вмешательство. По его словам, бесплатными роды могут быть только для тех женщин, которые рожают естественным путем.

Выяснилось, что в бюджете на каждую роженицу заложено 8136 гривен 3 копейки. Однако этих денег достаточно лишь на естественные роды. Если женщине требуется операция, если есть осложнения или сопутствующие паталогии, расходы растут. Это стоит намного больше выделенной суммы, поэтому роженице нужно рассчитывать на дополнительные траты.

В Минздраве подчеркивают, что в перинатальных центрах большинство родов проходят с осложнениями, поэтому всех рожениц лекарствами обеспечить не могут. Они должны покупать их за свой счет.

"Такова жизнь", - разводит руками министр здравоохранения.

Ранее в Минздраве отмечали, что реформу здравоохранения можно провести за три года. Так как она является одной из самых труднореализуемых, быстро реализовать все задуманное не обещают. Как известно, сейчас в ведомстве разрабатывают правки для внесения в реформу здравоохранения.

Напомним, что в Минздраве неожиданно признались, что обманули украинцев: Можно было и не закрывать.

Как сообщала Politeka, смягчение карантина в Украине: глава Минздрава сделал срочное заявление, "каждый день...".

Также Politeka писала, что важное заявление о нововведениях сделали в Минздраве: "Украинцы ведь богатые, заплатят".