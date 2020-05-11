МОЗ анонсував відновлення служби протиепідемічної захисту в умовах пандемії китайського вірусу
Про це в інтерв'ю журналістам розповів головний санлікар Віктор Ляшко, передає Сьогодні.
За його словами, у відомства є кілька варіантів відновлення спеціалізованої служби, яку остаточно "добила" колишня в. о. голови МОЗ Уляна Супрун.
"...Якщо все буде добре з епідситуацією, ми зробимо презентацію нашого бачення розвитку і відновлення служби протиепідемічної захисту нашої держави. Є кілька цікавих варіантів, але їх треба обговорити з міністром і прем'єр-міністром", - підкреслив Ляшко.
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Він також заявив, що після введення посади головного санлікаря було прийнято рішення уповноважити функціями держсанлікаря керівників лабораторних центрів МОЗ, які проводять дослідження на китайську вірусну хворобу та епідеміологічні розслідування.
У спілкуванні з журналістами Віктор Ляшко також додав, що найближчим часом будуть анонсовані зміни в програмі медичних гарантій щодо інфекційних відділень.
"Відновлення системи епідеміологічної захисту в країні – це також один з етапів підготовки до можливої другої хвилі вірусної хвороби. Протиепідемічна система повинна фінансуватися, в тому числі і на готовність до реагування. Ми повинні свідомо витрачати чималі гроші на утримання мережі установ на випадок епідемій, щоб бути готовими надавати допомогу хворим", - резюмував головний санлікар в інтерв'ю.
"Це ту, яку Петро і ліквідував разом з Супрун?", "Українці ж багаті, заплатять. Однією марною службою менше, одним більше, та й яка різниця, кому гроші в кишеню йдуть", "Нікому не здається, що Ляшко занадто пізно реагує на виклики цієї пандемії?", "А куди поспішати? Всього-то п'ятий місяць пандемії", "А я то думав, чому санлікарі такі задоволені ходять", - відреагували українці на заяву Ляшка.
Нагадаємо, що уряд в 2017 році ліквідувало Державну санітарно-епідеміологічну службу (СЕС), пояснивши таке рішення тим, що її функції вже виконують МОЗ, Держслужба з питань праці.
До ліквідації скандально відома СЕС виконувала функції контролю і нагляду за епідситуацією в Україні.
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