МОЗ анонсував відновлення служби протиепідемічної захисту в умовах пандемії китайського вірусу

Про це в інтерв'ю журналістам розповів головний санлікар Віктор Ляшко, передає Сьогодні.

За його словами, у відомства є кілька варіантів відновлення спеціалізованої служби, яку остаточно "добила" колишня в. о. голови МОЗ Уляна Супрун.

"...Якщо все буде добре з епідситуацією, ми зробимо презентацію нашого бачення розвитку і відновлення служби протиепідемічної захисту нашої держави. Є кілька цікавих варіантів, але їх треба обговорити з міністром і прем'єр-міністром", - підкреслив Ляшко.



Він також заявив, що після введення посади головного санлікаря було прийнято рішення уповноважити функціями держсанлікаря керівників лабораторних центрів МОЗ, які проводять дослідження на китайську вірусну хворобу та епідеміологічні розслідування.

У спілкуванні з журналістами Віктор Ляшко також додав, що найближчим часом будуть анонсовані зміни в програмі медичних гарантій щодо інфекційних відділень.

"Відновлення системи епідеміологічної захисту в країні – це також один з етапів підготовки до можливої другої хвилі вірусної хвороби. Протиепідемічна система повинна фінансуватися, в тому числі і на готовність до реагування. Ми повинні свідомо витрачати чималі гроші на утримання мережі установ на випадок епідемій, щоб бути готовими надавати допомогу хворим", - резюмував головний санлікар в інтерв'ю.

"Це ту, яку Петро і ліквідував разом з Супрун?", "Українці ж багаті, заплатять. Однією марною службою менше, одним більше, та й яка різниця, кому гроші в кишеню йдуть", "Нікому не здається, що Ляшко занадто пізно реагує на виклики цієї пандемії?", "А куди поспішати? Всього-то п'ятий місяць пандемії", "А я то думав, чому санлікарі такі задоволені ходять", - відреагували українці на заяву Ляшка.

Нагадаємо, що уряд в 2017 році ліквідувало Державну санітарно-епідеміологічну службу (СЕС), пояснивши таке рішення тим, що її функції вже виконують МОЗ, Держслужба з питань праці.

До ліквідації скандально відома СЕС виконувала функції контролю і нагляду за епідситуацією в Україні.

Нагадаємо, довгоочікуваний запуск транспорту в Україні: Ляшко вразив рішенням, "замість того, щоб...".

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