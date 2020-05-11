Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко ошелешив українців несподіваним зізнанням щодо карантину

Він розповів, навіщо насправді в Україні закривали парки і проводили дезінфекцію доріг.

За словами Ляшка, це все робилося для того, щоб люди не думали, що вони знаходяться в безпеці і відчували тривогу.

"Коли ми закривали в свій час парки, робили обприскування доріг, це знову ж таки питання не стільки впливу на епідемічний процес, скільки на психологічний процес. Закриття парків, немає такого відчуття, що все безпечно, люди більше психологічно готувалися до того, що треба дотримуватися карантин. Відчуття тривоги", - сказав він.

Виходить, що парки можна було і не закривати, це не мало непостредственного впливу на поширення вірусу.

Головний санлікар розповів, що таку методику запозичили в інших країнах. Зокрема він згадав Китай та Італію.

«Коли починали аналізувати, почали спілкуватися через послів з епідеміологами, вони розповідали, що люди не бачать, це невидима інфекція, то треба створити певний психологічний ефект. І завдяки цьому психологічного ефекту у людей з'являлося відчуття небезпеки і необхідність дотримання карантинних заходів, які вводилися урядом", - сказав Ляшко.

Відзначимо, така заява викликала бурю. У мережі активно коментують заяву.

«Держава, що залякує своїх громадян - дуже гарна, надійна, гідна держава», «Цих ідіотів треба або в психушку, або у в'язницю. Вбивати негуманно. Але ізолювати від суспільства обов'язково. Вони небезпечні для людей», «Скоро в Міністерстві визнають,що вони ввели карантин просто так, для приколу!!!», «Влада зізналася, що тримає людей за бидло, яким потрібно керувати методом залякування», «Це мені здається, чи він тут на кілька кримінальних статей наговорив?», - пишуть в мережі.

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