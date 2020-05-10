Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до українців напередодні ослаблення карантину

Так, він закликав українців не втрачати пильності. Під час брифінгу він зазначив, що після 11 травня має бути баланс між збереженням життя і здоров'я людей та запуском економіки.

Відео з його виступом з'явилося на каналі Кабміну в Youtube (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Він також нагадав громадянам, що з 11 травня в країні відкривається торгівля непродовольчими товарами, перукарні та салони краси, починають працювати різні суб'єкти, які надають дозвільні послуги, відновлюється надання стоматологічної допомоги, яка була заборонена на час карантину.

"При цьому МОЗ видав на своєму сайті рекомендації, як себе потрібно вести і які протиепідемічні заходи потрібно дотримуватися. У мене дуже велике прохання до всіх нашим українцям – незважаючи на ослаблення карантину, я прошу дотримуватися всіх цих заходів", – заявив міністр, звертаючись до українців.

Він також нагадав, що послаблення карантину не дає українцям приводу ставитися до свого і чужого здоров'ю зневажливо. Необхідно пам'ятати, що китайський вірус нікуди не пішов, тому потрібно дотримуватися масочний режим і користуватися антисептиками.

"Я прошу всіх українців дотримуватися масковий режим, користуватися антисептиками і всіма рекомендаціями, які МОЗ кожен день дає. Це дуже важливо, тому що безпосередньо впливає на наше здоров'я. Бережіть себе і будьте здорові!" – підкреслив він.

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