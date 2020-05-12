Главной причиной остановки транспорта в Украине на период карантина было не сдерживание инфицирования во время поездок

Об этом 8 мая в эфире телеканала "Украина 24" сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, транспорты закрыли, чтобы у людей было меньше возможностей нарушать самоизоляцию. Таким образом пресекли внутреннюю миграцию в стране.

"Почему мы не можем сразу запускать общественный транспорт? Не столько меня волнует проблема инфицирования, сколько открывается доступность и начинается внутренняя миграция населения. Вместо того, чтобы изолироваться, люди, имея транспорт, который свободно передвигается, будут даже без насущной потребности посещать некоторые места", – сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что именно по этой причине сейчас и не запускают транспорт. Ведь тогда, в частности, на рынки «для экскурсии» массово поедут пожилые люди, которые, как известно, больше остальных подвержены риску.

Кроме того, офисные работники, которые сейчас работают из дому, начнут езлить на работу.

"Как только отрывается общественный транспорт, в офисные помещения будет приезжать больше сотрудников, онлайн-совещания перейдут в офлайн-совещания, это приведет к росту контактов, уменьшению социальной дистанции, и возрастет потенциальная возможность инфицирования", – объяснил заместитель министра.

Он добавил, что то же самое касается и межобластных пассажирских перевозок.

"Мы это отмечали и знаем, как это происходит. Большая миграция приводит к тому, что рушатся все принципы карантина", – заявил главный санврач.

Напомним, в Минздраве неожиданно признались, что обманули украинцев: "можно было и не закрывать".

Как сообщала Politeka, безвиз после карантина: в МИД сделали важное заявление, «выехать в Европу можно будет…».

Также Politeka писала, что кардинальные изменения в работе транспорта произойдут в Украине с 12 мая: кому больше не надо ходить пешком.