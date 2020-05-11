Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко ошарашил украинцев неожиданным признанием относительно карантина

Он рассказал, зачем на самом деле в Украине закрывали парки и проводили дезинфекцию дорог.

По словам Ляшко, это все делалось для того, чтобы люди не думали, что они находятся в безопасности и чувствовали тревогу.

"Когда мы закрывали в свое время парки, делали опрыскивание дорог, это опять же был вопрос не столько влияния на эпидемиологический процесс, сколько на психологический процесс. Закрытие парков, нет такого ощущения, что все безопасно, люди больше психологически готовились к тому, что надо соблюдать карантин. Ощущение тревоги", - сказал он.

Получается, что парки можно было и не закрывать, это не имело непостредственного влияния на распространение вируса.

Главный санврач рассказал, что такую методику позаимствовали в других странах. В частности он упомянул Китай и Италию.

«Когда начинали анализировать, начали общаться через послов с эпидемиологами, они рассказывали, что люди не видят, это невидимая инфекция, то надо создать некий психологический эффект. И благодаря этому психологическому эффекту у людей появлялось ощущение опасности и необходимость соблюдения карантинных мер, которые вводились правительством", - сказал Ляшко.

Отметим, такое заявление вызвало бурю. В сети активно комментируют заявление.

«Государство, запугивающее своих граждан - очень хорошее, надежное, достойное государство», «Этих идиотов надо либо в психушку, либо в тюрьму. Убивать негуманно. Но изолировать от общества обязательно. Они опасны для людей», «Скоро в Минздраве признают,что карантин они ввели просто так, - для прикола!!!», «Власть призналась, что держит людей за быдло, которым нужно руководить методом запугивания», «Это мне кажется, или он тут на несколько криминальных статей наговорил?», - пишут в сети.

Напомним, Шмыгаль предупредил украинцев о новых условиях жизни: "снимаем депозиты, покупаем валюту".

Как сообщала Politeka, в Минздраве рассказали, когда в Украине откроют садики и запустят метро: "Другого выхода нет".

Также Politeka писала, что условия карантина в Украине резко меняются с 11 мая: полный список новых правил и запретов.