Карантин ослабили с 11 мая, однако украинцам все еще грозят крупные штрафы

О том, какие меры остались в силе, и за что придется заплатить, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Отмечается, что за определенные нарушения украинцы все еще могут быть оштрафованы. Так у нас в стране по-прежнему запрещено:

- устраивать массовые собрания;

- выходить на улицу без защитной маски и без документов;

- перемещаться группами больше 2 человек;





- покидать место самоизоляции и обсервации;

- ходить на детские и спортивные площадки, посещать учебные заведения;

- оставлять на улице детей младше 14 лет без взрослых;

- открывать дома престарелых, пункты для мигрантов; залы ресторанов (кроме летних площадок); кинотеатры, спортзалы.

Нарушения этих правил чреваты штрафами от 17 до 34 тысяч гривен для физического лица; от 34 до 170 тысяч для должностного лица. За нарушение санитарных правил могут наказать штрафом от 17 до 51 тысячи гривен или даже ограничением свободы.

Отметим, 11 мая в Украине начала работать концепция адаптивного карантина. Теперь ограничения не будут одинаковыми на всей территории страны. Местные власти получили право регулировать их самостоятельно, принимая эпидемическую ситуацию в своем регионе.

Напомним, можно было и не закрывать: в Минздраве неожиданно признались, что обманули украинцев.

Как сообщала Politeka, безвиз после карантина: в МИД сделали важное заявление, «выехать в Европу можно будет…».

Также Politeka писала, что кардинальные изменения в работе транспорта произойдут в Украине с 12 мая: кому больше не надо ходить пешком.