Защищавшим Украину на востоке Украины воинам приходится терпеть фирменное унижение в тылу

Очередной тому пример – случай в Сумах, о котором рассказал в Фейсбуке ветеран АТО Тарас Ситало. Воину пришлось пережить очень неприятные моменты в одной из городских маршруток.

По его словам, ему надо было поехать по делам.

«Захожу я в маршрутке, показываю УБД, водитель молчит. Ну едем мы. И тут водитель тыкает мне бумажку, мол Лысенко (Геннадий Лысенко, мэр Сум, – Прим. ред) отменил льготы. Ну на этот случай у меня есть скрин закона про льготы. Я ему зачитал», – рассказывает ветеран.

После этого водитель притих, однако две женщины в салоне маршрутки внезапно начали возмущаться, что они вынуждены платить, а парень нет. Ситало объяснил им, что градоначальник не может отменить закон, на что в ответ услышал от одной из них, что она готова заплатить.

«Говорю: ну плати)) И тут впрягается водитель: да вы там по неделе побыли и получили УБД. А та, что маску на рот натянула, с таким презрением говорит: атошник нашёлся. Ну дальше я не спорил. И это при том, что в маршрутке ехали три человека. Вот за что мы воевали, ребята», – с горечью пишет ветеран.

Он добавил, что одна из женщин, когда он решил сфотографировать ее, ткнула ему фигу.

На этом злоключения Ситало не закончились. В маршрутке №18 водитель тоже не хотел бесплатно везти защитника, рассказав ему, какой он «нищеброд и чмошник», хотя сам ехал с маской на подбородке.

«Что-то быдлота начала головы поднимать», – констатирует автор.

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