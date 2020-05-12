В Минздраве рассказали о том, что приготовили для украинцев на лето

Так, главный санитарный врач старны Виктор Ляшко заявил, что до второй волны коронавируса украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа. Об этом он сказал в интервью «РБК-Украина».

По словам Ляшко, массовая вакцинация поможет уберечь сразу от двух вспышек инфекционных болезней: гриппа и китайского вируса.

Эти заболевания имеют много общего и передаются похожими путями. Они привести к значительной вспышке инфекционных болезней, заполнить инфекционные отделения и вызвать большое количество пневмоний.

Чтобы избежать этого в Минздраве будут готовиться к массовой вакцинации против гриппа в этом году. Ее ожидают уже в июле.

Отмечается, что вакцина против гриппа ежегодно меняет штамм вируса, который входит в состав. Поэтому сейчас вакцины еще нет. Прогнозируется, что она появится в июле, августе, сентябре.

«Как только появится вакцина, нужно массово прививаться против гриппа", - заявил главный санврач.

Отметим, эксперты прогнозируют, что вторая волна эпидемии китайского вируса может накрыть Украину осенью, и она будет серьезнее первой.

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