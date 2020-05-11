МОЗ анонсировал восстановление службы противоэпидемической защиты в условиях пандемии китайского вируса

Об этом в интервью журналистам рассказал главный санврач Виктор Ляшко, передает Сегодня.

По его словам, у ведомства есть несколько вариантов восстановления специализированной службы, которую окончательно "добила" бывшая и.о. главы МОЗ Ульяна Супрун.

"...Если все будет хорошо с эпидситуацией, мы сделаем презентацию нашего видения развития и восстановления службы противоэпидемической защиты нашего государства. Есть несколько интересных вариантов, но их надо обсудить с министром и премьер-министром", - подчеркнул Ляшко.



Он также заявил, что после введения должности главного санврача было принято решение уполномочить функциями госсанврачей руководителей лабораторных центров МОЗ, которые проводят исследования на китайскую вирусную болезнь и эпидемиологические расследования.

В общении с журналистами Виктор Ляшко также добавил, что в ближайшее время будут анонсированы изменения в программе медицинских гарантий в отношении инфекционных отделений.

"Восстановление системы эпидемиологической защиты в стране – это также один из этапов подготовки к возможной второй волне вирусной болезни. Противоэпидемическая система должна финансироваться, в том числе и на готовность к реагированию. Мы должны сознательно тратить немалые деньги на содержание сети учреждений на случай эпидемий, чтобы быть готовыми оказывать помощь больным", - резюмировал главный санврач в интервью.

"Это ту, которую Петр ликвидировал вместе с Супрун?", "Украинцы же богатые, заплатят. Одной бесполезной службой меньше, одной больше, та и какая разница, кому деньги в карман идут", "Никому не кажется, что Ляшко слишком поздно реагирует на вызовы этой пандемии?", "А куда спешить? Всего-то пятый месяц пандемии", "А я то думал, почему санврачи такие довольные ходят", - отреагировали украинцы на заявление Ляшко.

Напомним, что правительство в 2017 году ликвидировало Государственную санитарно-эпидемиологическую службу (СЭС), объяснив такое решение тем, что ее функции уже выполняют МОЗ, Госслужба по вопросам труда, Госпродпотребслужба.

До ликвидации скандально известная СЭС выполняла функции контроля и надзора за эпидситуацией в Украине.

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