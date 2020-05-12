Украинский артист и писатель Антин Мухарский раскрыл, одну из важнейших причин потери Украиной территории Крыма
По словам Мухарского, территориальные потери Украины стали возможны в том числе и из-за отсутствия четкой проукраинской языковой политики в стране.
Об этом он рассказал для журналистов издания ОбозревательТВ.
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"Наша языковая толерантность приводит к тому, что мы теряем свои территории, и я не единожды подчеркивал то, что язык – это единый маркер ареала существования и жизни украинцев. Там, где звучит украинский язык – там и Украина. Это отражение абсолютно четкой идеологемы и позиции Гундяева: русский мир там, где звучит русская речь", - рассказал телеведущий.
По словам артиста, язык является главным признаком украинской идентификации.
"Идентификация человека происходит по первому признаку – по языку. Уже потом включаются другие принципы, к какой подгруппе украинского населения ты принадлежишь. Я четко различаю жителей бывшей УССР, так называемых "малороссов", которые признают превосходство "русского мира", "братского народа", "деды воевали", - добавил писатель.
Также ранее сообщалось, что Антин Мухарский рассказал, что Россия вкладывает огромные средства в украинские телеканалы и медиа, чтобы возобновить свое влияние на общество.
Напомним, Мухарский раскрыл, как настроить население Донбасса против России.
Как сообщала Politeka, скандальный Мухарский призвал отгородиться от Донбасса стеной.