Никто не мог даже подумать

Замглавы Минздрава Виктор Ляшко угодил в большой скандал с карантином, но не будет отвечать за слова

Как сообщает Politeka.net, об этом изданию Сomments.ua заявил политтехнолог Александр Кочетков. Он прокомментировал недавние слова главного санврача о том, что украинские власти преувеличили угрозу эпидемии.

По словам эксперта, Виктор Ляшко сначала казался неглупым человеком, но это впечатление испортило признание о неэффективных мерах безопасноти. Ведь выяснилось, что "общество сознательно пугали, преувеличивая угрозы болезни".

Как отметил Александр Кочетков, во время эпидемии опасность представляют не только вирусы, но и стресс, ослабляющий иммунную систему. И Виктор Ляшко, как врач, должен знать об этом. Запретив прогулки, Минздрав только поставил под удар миллионы украинцев.

"Для пожилых людей, попадающих в группу повышенного риска, прогулки на свежем воздухе в парках и скверах являются чуть ли не единственным способом укрепления их иммунитета. Так что сознательное завышение угрозы, влекущее за собой ухудшение здоровья граждан – это преступление. И Ляшко сознался, как минимум, в соучастии", - подчеркнул Александр Кочетков.

Политтехнолог предполагает, что замминистра и всему Минздраву такое признание все равно сойдет с рук. По его наблюдениям, представители власти постоянно нарушают законы на публике, но не несут за это никакой ответственности.

"Наши высокопоставленные чиновники относятся к своим публичным заявлениям предельно легковесно – примерно как в юмористическом шоу. Никто из власти за чушь и беззаконие, которые они регулярно несут в эфирах, никакого наказания не понес, даже в виде увольнения с должности", - добавил Кочетков.

В качестве примера аналитик напомнил о словах главе парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Тот признался изменения регламента для принятия закона о банках противоречат Конституции Украины.

"Так что Виктор Ляшко с его недержанием языка – увы, скорее, правило, чем исключение", - подытожил Александр Кочетков.

Ранее Виктор Ляшко сообщил, что Кабмин ввел ограничения на транспорт и прогулки вовсе не для того, чтобы уберечь украинцев от заражения, а чтобы посеять страх.

"Закрытие парков, нет ощущения такого, что все безопасно, люди более психологически готовились к тому, что надо соблюдать карантин. Ощущение тревоги. Благодаря этому психологическому эффекту у людей появлялось ощущение опасности и необходимость соблюдения карантинных мер", - заявил заместитель министра.

Напомним, карантин продлили до 22 мая, но не для всех: кому разрешили работать с 11 мая, полный список.

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