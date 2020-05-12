Украинцам рассказали, как будут запускать транспорт в стране

С12 мая в большинстве городов начали смягчать карантинные ограничения. Но вот общественный транспорт все еще не ходит.

Это создает массу трудностей ввиду того, что люди уже начали выходить пна работу. В Министерстве инфраструктуры разработали план восстановления пассажирского сообщения из трех этапов, пишет УНИАН.

Первый этап

С 22 мая запустят городские перевозки (кроме маршрутных такси), а также пригородные перевозки в пределах одного района.

Второй этап

С 29 мая собираются запустить транспорт по области.

Также будут запущены пригородные поезда (около 50%) и 42 пары поездов дальнего следования категории "Интерсити +", "Ночной экспресс" (11 – в западном направлении, 10 – в южном, 6 – в Днепровском, 12- в восточном, 3 – в азовском).

Также на этом этапе хотят запустить внутренние авиарейсы.

Третий этап

С 9 июня собираются запустить межобластные и международные автоперевозки, в том числе и маршрутные такси.

С 12 июня начнут курсировать 100% пригородных поездов, а также пассажирские поезда согласно графику. Этот этап планируется после завершения карантина и предусматривает запуск поездов международного сообщения и сезонных поездов.

Отмечается, что план предварительный, правительство его еще не утвердило.

Напомним, в Минздраве неожиданно признались, что обманули украинцев: "можно было и не закрывать".

Как сообщала Politeka, безвиз после карантина: в МИД сделали важное заявление, «выехать в Европу можно будет…».

Также Politeka писала, что кардинальные изменения в работе транспорта произойдут в Украине с 12 мая: кому больше не надо ходить пешком.