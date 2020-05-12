Власти пока отказываются от идеи запуска метро и междугородного сообщения

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Politeka.net.

По его словам, метрополитен и междугороднее сообщение пока не запускают из-за большого количества новых случаев заражения китайским вирусом.



Шмыгаль также добавил, что на сегодняшний день в украинских городах работает общественный транспорт, и в последнее время было увеличено его количество.

"Метро и междугородный транспорт - это очень важный вопрос. Пока мы не прошли этот пик, то представьте как два миллиона людей собираются в вагонах - очень близкий контакт. Метро и междугородний транспорт может стать катализатором распространения и распространение заболевания", - заявил премьер в эфире телеканала.



Подытоживая, Денис Шмыгаль также предположил, что метрополитен и междугороднее сообщение могут запустить еще до середины лета.

"Прогнозировать не могу, но где-то до середины лета Шмыгаль будет бежать через румынскую границу в платье цыганки", "Изверги, люди по 10-15 км пешком ходят", "А трупы куда вывозить будете?", "Предлагаю запустить транспорт за неделю до выборов", "Больше ада", "Прогулки полезны для здоровья", "До середины лета следующего года, если американцы дадут деньги на восстановление метро", - отреагировали украинцы на "откровения" Шмыгаля.

Добавим, что недавно главный санврач Виктор Ляшко признался, зачем в Украине остановили транспорт.

По его словам, транспорты закрыли, чтобы у людей было меньше возможностей нарушать самоизоляцию. Таким образом пресекли внутреннюю миграцию в стране.

"Почему мы не можем сразу запускать общественный транспорт? Не столько меня волнует проблема инфицирования, сколько открывается доступность и начинается внутренняя миграция населения. Вместо того, чтобы изолироваться, люди, имея транспорт, который свободно передвигается, будут даже без насущной потребности посещать некоторые места", – откровенно признался главный санврач.

Стоит отметить, что сегодня утром Киев сковали масштабные пробки. По информации журналиста Андрея Павловского, из-за этого общественный транспорт для работников предприятий и медиков, которые работают во время ограничительных мер, задерживается и образуются длинные очереди.

"На улице Тростянецкой около 50 человек ждут автобус. А на Подоле приходится долго ждать, чтобы проехать. Наши подписчики сообщают, что из-за высокого спроса выросли цены на услуги такси", - сказано в сообщении.

Напомним, в Минздраве неожиданно признались, что обманули украинцев: "можно было и не закрывать".

Как сообщала Politeka, безвиз после карантина: в МИД сделали важное заявление, «выехать в Европу можно будет…».

Также Politeka писала, что кардинальные изменения в работе транспорта произойдут в Украине с 12 мая: кому больше не надо ходить пешком.