Украинцы могут избавиться от масок уже в ближайшие месяцы

О том, когда можно ожидать отмены масочного режима, рассказал в интервью РБК-Украина главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

С 12 мая в Украине начали постепенно смягчать карантинные ограничения. Остальные запреты правительство планирует пересмотреть уже после 22 мая. В свою очередь, Ляшко сообщил, что от масок украинцы могут отказаться уже летом.

«Пока будет карантин, до тех пор мы будем в масках, с антисептиками и социальной дистанцией. Другого выхода нет», - подчеркнул главный санврач.

Он отметил, что отказ от масочного режима будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. В частности, существует возможность того, что отказаться от него не удастся и до конца года.

«Если число случаев будет идти к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а быстро выйдем. Возможно, и детские сады пооткрываем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаев и маска станет нашим "неотъемлемым другом" до конца этого года», - подчеркнул Ляшко.

Он также отметил, что для того, чтобы избежать новой вспышки заражения, Украина должна будет выходить из карантина постепенно.

Напомним, Минздрав поставил под угрозу миллионы украинцев, Ляшко публично проговорился.

Как сообщала Politeka, Кабмин озадачил украинцев продлением карантина после 22 мая: "маски натянут на другое место".

Также Politeka писала, что Шмыгаль ошеломил новыми сроками запуска транспорта, страдать еще долго.