Карантин из-за коронавируса в Украине продолжат после 22 мая

Об этом в эфире программы «Сніданок з 1+1» заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

По его словам, в стране сейчас фиксируется пик заболеваемости, поэтому 22 мая – это не конечная дата завершения карантина.

Чиновник пояснил, что последнюю неделю по статистике страна «идет ровно», а количество больных не растет в процентах, а кое-где уже наблюдается уменьшение уровня заболеваемости. Однако пока что еще не было ни одного дня, когда количетсво выздоровевших превысило или равнялось количеству заболевших.

«Это очень важный переломный этап, когда мы будем понимать, что прошли пик», – пояснил руководитель Кабмина.

Такие планы власти, мягко говоря, расстроили украинцев, которые уже два месяца сидят без работы и денег.

«Нет слов, такое впечатление, что все специально делается, чтобы люди от голода начали умирать», «Это делается, чтобы убить как можно больше украинцев. Не зря уже распродают стратегический запас зерна. 33 год хотят повторить», «Задолбали - слабо сказано! Сколько ты получаешь в месяц- зарплаты, премий? Люди уже голодают! Это у вас, нахапавшихся, деньги лезут через всяко место, а людям не за что жить… Пусть Бог будет вам всем судьей в вашей воровской жизни и до седьмого колена!», «Пора этой власти уходить. Если так дальше пойдет им маски натянут на другое место», «Они хотят, чтобы нас осталось пять миллионов, как пишут», – негодуют пользователи в комментариях под публикацией.

Ранее мы писали, что людей взбесило неожиданное признание главного санитарного врача страны Виктора Ляшко. Он заявил, что парки и скверы в Украине закрывали для того, чтобы «люди не думали, что они находятся в безопасности и чувствовали тревогу».

Напомним, Шмыгаль предупредил украинцев о новых условиях жизни: "снимаем депозиты, покупаем валюту".

Как сообщала Politeka, в Минздраве рассказали, когда в Украине откроют садики и запустят метро: "Другого выхода нет".

Также Politeka писала, что условия карантина в Украине резко меняются с 11 мая: полный список новых правил и запретов.