Бывший "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская выявила желание "привести в себя" Украину

Такое заявление она озвучила в интервью радио КП.



По ее словам, она скучает по Украине, но только за "нормальной", которой уже нет.



"Была страна. Сейчас этой страны нет. Именно поэтому я говорю о спасении Украины. Потому что, если так дальше пойдет, то мы все потеряем ту настоящую Украину, которая и является Украиной. Украинскую культуру, украинские традиции, веру, гордостью. День Победы, в конце концов, не будут отмечать в Украине. Если так дальше оно с радикалами все будет разворачиваться. Поэтому моя задача как русской украинки – доказать и помочь Украине ожить, прийти в себя, убрать этих клопов, клещей, не знаю, как их еще назвать, паразитов, которые сосут кровь из этой страны", - заявила Поклонская.

Кроме того, она уверена, что на территории Украины проживает очень много "русских украинцев".



"Это все русскоязычные люди, которые проживают в Украине, родились в Украине. Так уж сложилась судьба, жизнь, что в 1991 году Украина стала независимым государством. Но все мы вышли из одной купели. Но потом получилось, что гражданство есть Украины, гражданство России. Национальность – украинская. Русский", - отметила депутат Госдумы.



Также она подчеркнула, что "нужно четко разграничивать – украинцы и гражданство Украины".

"Потому что на сегодняшний день украинцы не должны стесняться, что они являются украинцами. К сожалению, мало кто хочет называть себя гражданином Украины", - заключила она.

Напомним, что скандальная Поклонская решила вернуться в Украину: "Долг перед дедами".

Как сообщала Politeka, Поклонскую прорвало после пари о возвращении Крыма: "кто сунется на нашу землю...".

Также Politeka писала, что Поклонская размечталась о воссоединении Украины и России: "Они этого хотят".



