Легендарный советский и российский актер Олег Басилашвили раскритиковал нынешнюю ситуацию в РФ назвал причины развала СССР



Свое мнение он озвучил в интервью "Собеседнику".

По его словам СССР прекратил свое существование именно из-за желания республик выйти из его состава, так как "с них драли и все диктовалось из Кремля".

"Ведь почему развалился СССР? «Ах, Ельцин засел в Беловежской Пуще и распустил Союз!», — так могут говорить только те, кто держит народ за идиотов. Ну как могут 3 человека распустить страну? Уж если они ее и распустили, то, видимо, так рвалась каждая часть наружу, что и не надо было предпринимать никаких усилий. Каким образом отвалились Грузия, Эстония, Литва, Украина? Никто не захотел быть с нами в одной стране, потому что невыгодно. Мы с них драли, не давали им принимать самостоятельные решения. Все диктовалось из Кремля", — считает артист.

Басилашвили уверен, что такой сценарий повторяется и в нынешней России.

"Мы уже окосели от ежедневного вранья! О чем бы ни зашла речь — нам всё врут», — заявил он.

Ранее, российский музыкант Noize MC высказался против Владимира Путина и поддержал Украину.

Исполнитель заявил, что ему не нравится как Путин, обходится с Украиной:

"Есть вещи которые мне не нравятся категорически (о политике Путина, – прим.ред.). Это то, что случилось с Украиной.", - заявил он.

Кроме того, он отметил, что в происходящем на территории Украины виновна российская элита, а Путин превращает Россию в тоталитарное государство.

Напомним, запроданцы "Кролики" вернулись в Украину и сильно пожалели.

Как сообщала Politeka, Валерий Сюткин, который поддержал аннексию Крыма в 2014 году, захотел в Украину.

Также Politeka писала, что Панин оскандалился заявлением об Украине, его хотят лишить самого сокровенного.