Легендарный советский и российский актер Олег Басилашвили раскритиковал нынешнюю ситуацию в РФ назвал причины развала СССР
Свое мнение он озвучил в интервью "Собеседнику".
По его словам СССР прекратил свое существование именно из-за желания республик выйти из его состава, так как "с них драли и все диктовалось из Кремля".
"Ведь почему развалился СССР? «Ах, Ельцин засел в Беловежской Пуще и распустил Союз!», — так могут говорить только те, кто держит народ за идиотов. Ну как могут 3 человека распустить страну? Уж если они ее и распустили, то, видимо, так рвалась каждая часть наружу, что и не надо было предпринимать никаких усилий. Каким образом отвалились Грузия, Эстония, Литва, Украина? Никто не захотел быть с нами в одной стране, потому что невыгодно. Мы с них драли, не давали им принимать самостоятельные решения. Все диктовалось из Кремля", — считает артист.
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Басилашвили уверен, что такой сценарий повторяется и в нынешней России.
"Мы уже окосели от ежедневного вранья! О чем бы ни зашла речь — нам всё врут», — заявил он.
Ранее, российский музыкант Noize MC высказался против Владимира Путина и поддержал Украину.
Исполнитель заявил, что ему не нравится как Путин, обходится с Украиной:
"Есть вещи которые мне не нравятся категорически (о политике Путина, – прим.ред.). Это то, что случилось с Украиной.", - заявил он.
Кроме того, он отметил, что в происходящем на территории Украины виновна российская элита, а Путин превращает Россию в тоталитарное государство.
Напомним, запроданцы "Кролики" вернулись в Украину и сильно пожалели.
Как сообщала Politeka, Валерий Сюткин, который поддержал аннексию Крыма в 2014 году, захотел в Украину.
Также Politeka писала, что Панин оскандалился заявлением об Украине, его хотят лишить самого сокровенного.