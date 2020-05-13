Украина частично ограничила безвизовый режим с Беларусью, прекратив действие одного из пунктов Соглашения о безвизовых поездках граждан

Такое решение принял Кабинет министров на заседании 13 марта. Так, с 1 сентября украинцы больше не смогут ездить в соседнюю Беларусь по внутреннему украинскому паспорту. Пересечь границу смогут только те, у кого есть загранпаспорт.

При этом, вернуться в Украину владельцы обычных паспортов смогут даже после того, как ограничения вступят в силу.

Как известно, с 2009 года украинцы имели возможность посещать Беларусь по внутренним документам. Решение отменить это правило правительство приняло в связи с тем, что внутренний украинский паспорт имеет очень низкий уровень защиты. Кроме этого, в последнее время возросло количество подделок. Базы Интерпола не могут проверять таких граждан Украины, так как в паспортах не указана фамилия и имя на английском языке. Отмечается, что с загранпаспортами пропуск на границе станет только быстрее.

Ранее мы писали, что безвизовый режим Украины с Евросоюзом не должен пострадать из-за пандемии. Впрочем, большинство границ из-за вируса были закрыты. Когда будет возобновлено пассажирское авиасообщение между странами на данный момент неизвестно.

Напомним, что безвиз с Европой оказался для украинцев под угрозой: «границы будут закрыты…».

Как сообщала Рoliteka, Шмыгаль заговорил о новом безвизе для Украины, объявлены условия: "Уже в 2020 году...".

Также Рoliteka писала про безвиз после карантина: в МИД сделали важное заявление, «выехать в Европу можно будет…».