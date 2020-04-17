Вільні поїздки в Європу надовго стануть недоступними для українських громадян, незважаючи на безвіз

Адже угода про безвізовий режим між Україною та ЄС містить пункт, який дозволяє Єврокомісії призупиняти дію безвіза на невизначений термін, й українці цілком можуть з цим зіткнутися, прогнозує політтехнолог Тарас Березовець у своїй колонці для «Главреда».

В Європі, паралізованій епідемією коронавіруса, збираються поступово скасувати перетин кордонів всередині Шенгенської зони.

По-перше, це пов'язано з тим, що кордони ніяк не стримують вірус, а по-друге, на носі – економічна криза, що, як прогнозують експерти, стане найгіршою з часів Великої депресії в США, і наслідки якої будуть відчуватися протягом багатьох років.

За словами Березовця, однією зі складових економічного успіху Європи був вільний рух трудової сили в межах ЄС, тому відновлення цього – один зі шляхів виходу з кризи.

Крім того, всі країни Євросоюзу зараз активно зайняті розробкою вакцини від коронавіруса, приблизно розуміючи, коли вона з'явиться, тому в питанні зняття внутрішніх обмежень на пересування враховують і цей момент.

Однак про те, щоб відкрити кордони назовні, мова не йде. Тут слід згадати слова президента Франції Еммануеля Макрона, який заявляв, що, найімовірніше, кордони для громадян держав, що не входять в Шенгенську зону, будуть закриті щонайменше до вересня цього року.

Незважаючи на те, що деякі країни ЄС піднімали економіку руками заробітчан, зараз ситуація змінилася. Враховуючи зростання безробіття до 30%, навіть найбільш розвинені країни будуть робити все для того, щоб забезпечити зайнятість власного населення, а вже потім відкривати вакансії для громадян країн, що не входять в Євросоюз.

Для українців це буде мати дуже негативні наслідки, адже не секрет, що мільйони наших співвітчизників, які були працевлаштовані і працювали за кордоном, не зможуть протягом тривалого часу повернутися до роботи. А це призведе до зростання соціальної напруги в Україні.

Політолог не впевнений, що Європа знову введе візовий режим з Україною, однак те, що кордони ЄС будуть закриті для наших громадян набагато довше, ніж до вересня, не виключає.

Як варіант, можуть бути введені ліміти на час перебування в країнах ЄС або ускладниться процедура потрапляння в Шенгенську зону. З появою ж вакцини від коронавіруса українцям доведеться також показувати відповідну довідку на кордоні.

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