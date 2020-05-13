Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сподівається, що Україна отримає промисловий "безвіз" з Європейським союзом

Як повідомляє Politeka.net, глава Кабміну обговорив це питання з канцлером Німеччини Ангелою Меркель під час відеоконференції 12 травня. Його слова передає прес-служба уряду на офіційному сайті.

Денис Шмигаль і Ангела Меркель поговорили про перспективи відносин між Україною та Германій, зокрема: співробітництва у сфері економіки та енергетики. Український прем'єр натякнув, що вже у 2020 році очікує від Німеччини підтримки в Європейському союзі.

"Сподіваюся, що ФРН під час головування в Раді ЄС у другій половині 2020 року дасть чіткий сигнал щодо європейського майбутнього України", - зазначив Денис Шмигаль.

Глава Кабміну також заговорив про можливе отримання Україною промислового безвізового режиму з країнами ЄС. Крім того, він підняв питання про приєднання до Партнерства розширених можливостей НАТО.

Ходять чутки, що після карантину Україна може втратити "безвіз" з Євросоюзом. Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба припускає, що на тлі пандемії в Європі можуть переглянути правила безвізового в'їзду і ввести ряд обмежень. За його словами, через спалахи захворювання можуть створювати "точкові бар'єри" або взагалі закривати кордони.

Раніше віце-прем'єр-міністр Вадим Пристайко розповів, що Україні потрібно переглянути умови Угоди про асоціацію України з Євросоюзом. За словами чиновника, квоти на безмитне ввезення товарів у Європу не влаштовують українських виробників. Вадим Пристайко підкреслив, що уряд вже почав переговори з ЄС.

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