Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про те, чи можуть в українців виникнути проблеми з безвізом після зняття карантину

Питання свободи пересування всередині Шенгенського простору після зняття карантинних заходів у країнах Європи сьогодні хвилює багатьох. Тим не менш голова МЗС України вважає, що скасовувати безвізовий режим після закінчення пандемії ніхто не збирається, тому українці зможуть спокійно виїхати в Європу. Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua.

«По прикордонному руху ми не бачимо ніяких деструктивних явищ. Не думаю, що в українських громадян будуть виникати системні проблеми з використанням безвізового режиму», - зазначив Кулеба.

У той же час він визнав, що пандемія цілком може змусити Євросоюз переглянути правила і, ймовірно, ввести певні обмеження у переміщенні всередині Шенгенської зони. Міністр вважає, що у зв'язку з цим можуть з'явитися тимчасові «точкові бар'єри». Кулеба також підкреслив, що кожен новий спалах китайського вірусу буде знову призводити до закриття кордонів, що також ускладнить пересування всередині Шенгену.

Голова МЗС України підкреслив, що в цілому принцип свободи пересування у Євросоюзі ніхто забувати не збирається, так як це «одне з фундаментальних досягнень» ЄС.

Раніше підкреслювалося, що Єврокомісія хоче, щоб країни ЄС починали поступово скасовувати національний контроль на державному кордоні. Відповідні правила повинні з'явитися вже на наступному тижні.

Нагадаємо, Зеленський висунув заробітчанам залізну умову, як виїхати за грошима.

Як повідомляла Politeka, українцям видадуть нові паспорти, з'явилося пояснення.

Також Politeka писала, що вилетіти з України стане неможливо, важливе попередження Кабміну.