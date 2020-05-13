Несмотря на медицинскую реформу с украинских рожениц продолжают требовать деньги за роды
Как известно, с 1 апреля 2020 года в Украине заработала программа «Медицинская помощь при родах». Согласно этой программы, Нацслужба здоровья Украины должна оплачивать медицинским учреждениям все принятые роды. Однако на практике за роды по-прежнему доплачивают пациенты.
Как рассказало несколько молодых мам газете «Експрес», с них требовали дополнительные деньги в больницах, у которых был заключен договор с НСЗУ, а все препараты они оплачивали самостоятельно. Роженицам заявили, что деньги больнице не выделили, поэтому нужно обеспечить себя всем самостоятельно. Например, Виктории Кишинской из Львова пришлось ежедневно тратить не менее 1 600 гривен на пребывание в больнице. А операционный пакет и вовсе стоил 6 тысяч гривен. Правда, одна из рожениц заявила, что ничего не платила за пребывание в палате и вакцинацию.
Как известно, после реформы государство должно платить больницам по 8136 гривен за одни принятые роды. В теории этого должно хватить на то, чтобы обеспечить нормальные роды. Поэтому женщин, столкнувшихся с вымогательством, просят сообщать о нарушениях в Нацслужбу здоровья.
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Напомним, что медицинские услуги для украинцев станут бесплатными: за что теперь не придется раскрывать кошелек.
Как сообщала Рoliteka, новую бесплатную услугу вводят для украинцев, заявление Минздрава: "Раз в пять дней...".
Также Рoliteka писала, что украинок заставят доплачивать за роды, глава Минздрава поразил беспощадным решением: "Такова жизнь".