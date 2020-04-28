Украинцы смогут получить дополнительные медицинские услуги бесплатно

С 1 апреля в стране стартовал второй этап медицинской реформы, в рамках которого бесплатным для граждан стал новый пакет медицинских услуг. Всего в перечне числится 27 различных медицинских услуг, среди которых первичная медицинская помощь, экстренная медицинская помощь, амбулаторная вторичная и третичная помощь, а также целый список обследований.

Также взрослым и детям стали доступны бесплатные хирургические операции в стационаре, помощь при родах, диагностике и химиотерапевтическое лечении онкологии, реабилитация младенцев.

Кроме того, теперь бесплатным будет питание и пребывание в больнице. Сами медицинские учреждения не имеют права устанавливать плату за услуги, перечисленные в пакете реформ.

«В сложных неонатальных случаях пациента бесплатно обеспечивают круглосуточным полным или частичным парентеральным питанием…В пакет стационарной и мобильной паллиативной помощи входит оценка нутритивного состояния и предоставления нутритивной поддержки, включая энтеральное питание через зонд», - говорится в сообщении Национальной службы здравоохранения Украины.

Кроме того, в связи с пандемией больницам будут оплачивать за лечение пациентов с COVID-19 в трех новых пакетах услуг. А для пациентов в критических состояниях предусмотрено бесплатное парентеральное питание – введение питательных веществ.

При этом желающие смогут доплатить за улучшенное питание. Таким образом больницы смогут предоставлять на выбор два меню – базовое бесплатное и улучшенное платное.

Подчеркивается, что оплачивать подобные дополнительные услуги украинцы должны исключительно официально через кассу и согласно утвержденному перечню и стоимости.

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