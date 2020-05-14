В Украину идет антициклон, который прогонит дожди с большей части территорий

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

15 мая будет преобладать сухая погода в северных областях, на значительной территории Востока Украины, на крайнем юге, то есть в Крыму, в южных районах Одесской области, во многих центральных областях.

В то же время атмосферный фронт станет причиной мокрой погоды на Западе (кроме Волыни и Ровенщины), местами в центральных областях, на юге, кроме крайних южных районов, также дожди вечером достигнут Донбасса.

Синоптик предупредила, что скачки температуры могут ударить по здоровью, в частности вызвать головную боль.

Так, ближайшей ночью в северных районах Волыни, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей возможные небольшие заморозки на почве. Всего в этих районах +1 +5 градусов.

В большинстве районов западных и северных областей +3 +8 градусов.

В Черновицкой области до +10 градусов.

В центральных областях от +4 Винницкой до +12 в Днепропетровской области.

На юге и востоке +9 +13 градусов.

Днем 15 мая в Украине ожидается + 13 + 17 градусов, в околокарпатских областях +9 + 13 градусов, на юге +15 +22 градуса, в Крыму до +25 градусов.

В Киеве пятница, 15 мая, пройдет без дождя. Ночью будет очень холодно, + 3 + 6 градусов, днем ​​воздух прогреется до +15, +16 градусов.

Ближайшая по настоящему теплая и солнечная погода, согласно прогнозу ожидается 23-24 мая. А вот ближайшие выходные, которые будут переменчивыми и местами дождливыми, лучше провести дома.

Напомним, ливни и грозы отступят, но май готовит новое испытание украинцам.

Как сообщала Politeka, май нанесет новый холодный удар, названа дата: важное предупреждение синоптика.

Также Politeka писала, что аномальная буря обрушилась на Украину: появились кадры из эпицентра.