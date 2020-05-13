Погода в Украине 13 мая удивит неожиданными переменами, однако в одном регионе все же пройдут дожди

Как сообщает Politeka, об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Так, на севере Украины будут дневные 13-16 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до 2-5 тепла. Осадков ожидать не стоит, хотя небо и затянет тучами.

В центральных регионах сегодня также будет облачно, однако воздух прогреется до 14-17 по Цельсию. В ночное время суток столбик термометра покажет от 3 до 5 градусов выше нуля.

На юге Украины стоит ожидать от 14 до 18 градусов. Облачность будет сопровождаться ночными 4-7 градусами.

Украинцам с востока страны стоит готовиться к 14-17 тепла днем. Небо затянет тучами, однако дождей не предвидится. Ночью синоптики прогнозируют 5-8 по Цельсию.

А вот на западной Украине будут небольшие дожди. Они накроют Закарпатье. Однако это не помешает воздуху прогреться до 14-16 градусов. Ночью в регионе будет небольшой «минус»: от -1 до -3 мороза.

«…13 мая в большинстве районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности. Ночью 13 мая в западных областях заморозки в воздухе 0-3 (II уровень опасности, оранжевый), в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, заморозки на почве 0-5 (И уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.

Напомним, погода окончательно спятила, дожди ударят только по одной области.

Как сообщала Politeka, погода не устает кошмарить украинцев, предупреждение синоптиков.

Также Politeka писала, что погода готовит новый разворот, украинцев предупредили об опасности.