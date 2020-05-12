Погода в Украине в среду, 13 мая, изменится

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, к нам придет антициклон, который подсушит воздух и прогонит осадки.

13 мая по всей Украине будет преобладать сухая погода. Однако, температура воздуха еще будет невысокой.

Более того, синоптик подчеркнула, что ближайшей ночью на Западе, Севере, во многих центральных областях есть вероятность заморозков.

На протяжении дня ​​13 мая температура воздуха в Украине составит +12 +17 градусов.

Погода в Киеве в среду прогнозируется солнечной, без осадков.

Ближайшая ночь в столице будет очень холодной, +2 +5 градусов, в окрестностях возможные заморозки. Днем потеплеет до +15 градусов.

14 мая в Киеве - снова дожди, без заморозков, днем ​​похолодает на несколько градусов.

Ранее мы писали, что этим летом украинцев ждет уже привычная жара, но не обойдется и без неприятных сюрпризов. По словам климатолога Надежды Максименко, обычно после холодной зимы бывает жаркое лето и наоборот.

Однако в этом году такого ждать не стоит, несмотря на аномально теплую зиму. Она пояснила, что это тепло могло компенсировать прошлое лето, которое было довольно прохладным. В свою очередь, предстоящее лето обещает быть традиционно жарким, без непривычных холодов.

Напомним, зима внезапно вернулась в Украину, на Западе уже выпал снег: кадры и предупреждение синоптиков.

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