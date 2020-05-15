Стало известно, какой очередной "сюрприз" погода уготовила украинцам
Об этом в своем Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко, передает Politeka.net.
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По ее словам, завтра, 16 мая, погода в Украине будет на любой вкус.
В субботу ночью, в первый день выходных на территорию государства придут сильные осадки. Дожди стоит ожидать в западных, северных и центральных областях Украины.
Уже днем осадки доберутся до остальных регионов. В центральных и северных областях они будут умеренными и кратковременными, а вот жителям западных областей Наталья Диденко рекомендует доставать зонтики, но уже к вечеру субботы дожди уйдут дальше.
Что касается Востока и Юга Украины, то ночью там будет сухо.
"На остальной территории Украины - северные и центральные области - существенных дождей не предвидится, так, где-то какие-то небольшие капли", - добавила Диденко.
Ночью немного похолодает, но уже без заморозков: +4 +8 градусов, на юге +8 +13 градусов.
Температура воздуха днем 16 мая будет в пределах +14 +19 градусов, на юге +17 + 22 градуса. Свежее будет на Востоке, куда уже дойдут дожди, и где будет от +11 до +14 градусов.
В столице ночью также пройдет дождь, а вот днем, как уверяет Наталья Диденко, осадков уже не ожидается.
"Ночью 6 + 8 градусов, днем около +16 градусов. Ветер западный, умеренный", - резюмировала авторитетный синоптик в своем Facebook.
До этого мы писали, что синоптик Наталья Диденко предупреждала о надвигающимся на Украину антициклоне, который прогонит дожди с большей части территорий.
15 мая будет преобладать сухая погода в северных областях, на значительной территории Востока Украины, на крайнем юге, то есть в Крыму, в южных районах Одесской области, во многих центральных областях.
В то же время атмосферный фронт станет причиной мокрой погоды на Западе (кроме Волыни и Ровенщины), местами в центральных областях, на юге, кроме крайних южных районов, также дожди вечером достигнут Донбасса.
Напомним, ливни и грозы отступят, но май готовит новое испытание украинцам.
Как сообщала Politeka, май нанесет новый холодный удар, названа дата: важное предупреждение синоптика.
Также Politeka писала, что аномальная буря обрушилась на Украину: появились кадры из эпицентра.