Медлительное решение об открытии границ может негативно отразится на психике украинцев

Как передает Politeka.net, об этом в своем Facebook заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, 15 мая была проведена онлай-встреча глав правительств государств-членов Центральной Европейской инициативы.

По словам Дениса Шмыгаля, карантин и самоизоляция помогли многим страдам справиться с эпидемией смертельного китайского вируса, но ограничительные меры сильно ударили по экономике.

"Важный месседж, который был озвучен: если мы будем спешить, то можем получить вторую и третью волну заболевания. А если будем очень медленные, то под угрозой окажется психологическое состояние граждан. Важно найти баланс между этим", - добавил глава правительства в своем Facebook.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заговорил о возобновлении пассажирского авиасообщения. Как утверждал министр иностранных дел, этот процесс зависит от ситуации с китайским вирусом в соседних странах.

При этом глава МИД отметил, что туристический сезон летом состоится, но будет иметь ряд особенностей, включая противоэпидемические меры.

В МИД отметили, что готовы действовать оперативно в соответствии с тем, какие решения примут другие страны и учитывая ситуацию с заболеваемостью в Украине.

Кулеба добавил, что сейчас страны ЕС ведут дебаты о том, как спасти туристическую индустрию и при этом не вызвать новую вспышку болезни после открытия границ.

Напомним, украинцам придется сидеть дома, в МВД назвали сроки открытия границ: «Не стоит ожидать».

Как сообщала Politeka, что ждет в этом году украинских туристов, появился прогноз: "отдых отменяется".

Также Politeka писала, что украинцы ломанулись на отдых, номера раскуплены: где будет вспышка эпидемии после майских.