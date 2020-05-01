В Национальном банке предупредили украинцев о больших потрясениях
Аналитики НБУ прогнозируют, что II финансовый квартал 2020 года будет очень тяжелым периодом для экономики страны из-за карантинных мер.
Украинцев предупредили, что по итогам года потребительские цены вырастут на 6%.
Из-за карантина и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5,0% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы.
Восстание Порошенко подавлено, полное видео и подробности ЧП в Раде: "Беспредельщики!"
Важные изменения коснулись паспортов украинцев: что будет по-другому с 1 мая
"Весь мир нам завидует": Елена Зеленская с новой прической обратилась к украинцам
В Украину несется буря, срочное предупреждение спасателей: какие области под ударом
При этом в Нацбанке прогнозируют, что наибольшее потрясение страна испытает во II квартале 2020 года — в апреле-июне экономика сократится на 11% в годовом исчислении, а безработица вырастет до 12%.
Отмечается, что как падение, так и восстановление будут неоднородными
Больше всего пострадает сектор услуг, розничная торговля, транспорт. После окончания карантина эти сектора частично восстановятся, однако еще будут страдать от медленного восстановления доходов населения. Прогнозируется, что туризм и связанные с ним авиационные услуги полноценно возобновятся только в следующем году.
Ранее сообщалось о прогнозе МВФ относительно Украины В нем говорится, что среднегодовая инфляция – то есть повышение общего уровня цен на услуги и товары – у нас в стране за текущий год фонд составит 4,5%, в 2021 – в 7,2%. Однако ожидания украинского правительства более пессимистичны. Прогноз инфляции в 2020 году изменили с 5,6% до 11,6%.
Напомним, незаменимый продукт полностью исчезнет в Украине, запастись не успеют: к чему готовиться.
Как сообщала Politeka, Новак разнес украинскую власть за подготовку к экономическому кризису: "Ничего не сделали"
Также Politeka писала, что происходит с ценами на продукты и сколько придется заплатить за пасхальную корзину в 2020 году.