В Национальном банке предупредили украинцев о больших потрясениях

Аналитики НБУ прогнозируют, что II финансовый квартал 2020 года будет очень тяжелым периодом для экономики страны из-за карантинных мер.

Украинцев предупредили, что по итогам года потребительские цены вырастут на 6%.

Из-за карантина и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5,0% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы.

При этом в Нацбанке прогнозируют, что наибольшее потрясение страна испытает во II квартале 2020 года — в апреле-июне экономика сократится на 11% в годовом исчислении, а безработица вырастет до 12%.

Отмечается, что как падение, так и восстановление будут неоднородными

Больше всего пострадает сектор услуг, розничная торговля, транспорт. После окончания карантина эти сектора частично восстановятся, однако еще будут страдать от медленного восстановления доходов населения. Прогнозируется, что туризм и связанные с ним авиационные услуги полноценно возобновятся только в следующем году.

Ранее сообщалось о прогнозе МВФ относительно Украины В нем говорится, что среднегодовая инфляция – то есть повышение общего уровня цен на услуги и товары – у нас в стране за текущий год фонд составит 4,5%, в 2021 – в 7,2%. Однако ожидания украинского правительства более пессимистичны. Прогноз инфляции в 2020 году изменили с 5,6% до 11,6%.

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