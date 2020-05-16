1 июня в Украине планируется запуск видеофиксации нарушений правил дорожного движения

Об этом в интервью изданию «Сегодня» заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, система должна была заработать с 1 мая, однако из-за вспышки китайского вируса на полиграфкомбинате «Украина», который должен был обеспечивать печать «писем счастья», пришлось пойти на отстрочку.

«Плюс зал, в котором находится одновременно около 20 полицейских на небезопасном друг от друга расстоянии, это тоже могло привести к тому, что один заболевший инспектор полиции мог заразить всех остальных», – добавил Геращенко, заверив, что все обязательно заработает.

Такая система действует во всех развитых государствах. Ее задача – чтобы в местах повышенной аварийной опасности водители нажимали на тормоз, ведь все камеры устанавливаются с обязательным предупредительным знаком.

На начальном этапе заработают 50 видеокамер в столице и на трассах вокруг нее. При выборе мест установки учитывалась аварийность участков, поэтому их размещают там, где больше всего ДТП с серьезными последствиями.

Они будут фиксировать нарушение скоростного режима. Если человек превысит скорость, по номерам установят собственника автомобиля и ему отправят письмо, в котором будет указано время, место правонарушения и даже код, по которому человек может зайти в интернет и посмотреть момент нарушения.

Если за рулем авто был его владелец, он заплатит штраф в 255 гривен. Если же транспортным средством управлял тот, кому хозяин его дал, то админпротокол будет составляться на человека за рулем.

«Мы дали все адреса публично, чтобы все знали, где установлены камеры. Потому что наша задача – это не сбить побольше штрафов, а, чтобы люди знали, что есть перекресток, на котором гибнут люди», – уточнил Геращенко.

Технически система рассчитана на шесть тысяч камер, однако вряд ли такое количество понадобится. В этом году установят еще 220 камер на трасах Украины.

Что же касается камер в городах, тот у ведомства на этот счет есть предложение.

«Мы будем предлагать мэрам городов, чтобы они поступили ответственно, как Виталий Кличко, закупать камеры и устанавливать на территории своих городов за счет мэрии по согласованию с полицией, которая будет предоставлять информацию об аварийно-опасных участках», – пояснил чиновник.

Он выразил надежду, что система поможет сократить количество ДТП и жертв. Сейчас в Украине в авариях гибнут приблизительно 3300 человек в год, травмируются около 30 тысяч, из которых 5-6 тысяч остаются инвалидами.

Напомним, нарушителям ПДД приготовили сюрприз на дорогах.

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