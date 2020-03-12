В Киеве запускают систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД

В четверг, 12 марта, состоялась презентация системы. (Чтобы посмотреть видео – проскрольте вниз)

Президент Украины Владимир Зеленский лично проинспектировал запуск системы фото и видеофиксации нарушений на дорогах.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе презентации отметил, что с 1991 по 2019 годы в Украине произошло 1 088 241 ДТП с пострадавшими, при этом травмировалось 1 264 657 человек и 174 095 погибло.

При этом он подчеркнул, что внедрение контроля дорожного движения очень сильно влияет на количество ДТП.

В 2015 году, когда ввели в действие патрульную полицию Украины, смертность на дорогах сократилась на 1000.

«Только это может быть причиной того, почему мы это делаем», - отметил Аваков.

«Почему важно введение системы автоматической фото - видеофиксации нарушений правил дорожного движения? Потому что, по статистике, 40% ДТП в Украине происходит именно из-за превышения скоростного режима», - подчеркнул заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

На сегодня для фиксации нарушений ПДД установлено 20 камер в городе Киеве. До 1 мая, до дня запуска системы будет установлено еще 30 камер в Киевской области.

«Эти камеры установлены не везде. Эти камеры установлены в местах, где по статистике погибало наибольшее количество наших граждан и травмировалось также», - отметил Геращенко.

Также он рассказал, как будет работать система: «Камера фиксирует превышение скорости. После того патрульный полицейский фиксирует на своем компьютере и проверяет номера машины. После установки номера машины с ее маркой, фиксируется и выписывается административный протокол. Этот административный протокол отправляется к лицу, которое нарушило. Нарушитель после этого сможет ознакомиться с фотографией, местом, временем, и даже пересмотреть видеозапись, в какое именно время его машина превысила скорость. Если за рулем был не владелец машины, то он может сообщить тому лицу, которому он доверил свое авто, чтобы это лицо оплатило административный штраф».

Презентація системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Презентація системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Gepostet von Офіс Президента України am Donnerstag, 12. März 2020

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