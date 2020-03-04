Українських водіїв чекає чергове нововведення - найближчим часом повністю запустять систему повної автоматичної фіксації порушень на дорогах на фото і відео

Про це розповів министрвнутренних справ Арсен Аваков в блозі на "Українській правді".

Наголошується, що зараз проводиться фінальне тестування системи фіксації, потім почнеться перехідний період до 45 днів, коли водіям будуть тільки повідомляти про порушення і попереджати про наявність на дорозі камер.

"Законодавчі і підзаконні акти вже готові. Проводимо останні технічні тести. Найближчими днями ми оголосимо про початок перехідного періоду – перші 45 днів камери фото - відеофіксації будуть працювати в режимі інформування та попередження", - зазначив міністр.

Арсен Аваков додав, що після перехідного періоду почнеться повноцінна робота системи і порушники на дорогах почнуть отримувати штрафи.

"Потім повна процедура штрафів і покарань з нарощуванням кількості камер – по всій країні… Це трохи дискомфортно після десятиліть "вольниці" – але це єдиний шлях для скорочення кількості загибелі людей на дорогах", - уточнив він.

Також він опублікував статистичні дані про загибель людей на дорогах, згідно з яким лише в 2019 році внаслідок порушень ПДР загинуло 3,5 тисяч осіб на території країни.

Раніше повідомлялося, що народні депутати хочуть на законних підставах перетворити власників персонального легкого електротранспорту (скутерів, сігвеях, гиробордов, гироскутеров) у повноцінних учасників дорожнього руху.

Згідно з документом, випливає, що люди, що керують переліченими видами транспорту, повинні, як і велосипедисти, рухатися по спеціальним доріжкам, а якщо таких немає, по краю проїзній частині чи узбіччі.

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