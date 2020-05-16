Новый атмосферный фронт накроет Украину и принесет дожди в большинство областей

Как сообщает Politeka.net, об этом в своем Фейсбук рассказала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в воскресенье, 17 мая, в Украине ожидаются обильные осадки.

Сначала дожди пройдут в западных, центральных и северных областях, а также на Одещине. В течение дня осадки пройдут через центр Украины и к вечеру достигнут Харьковской области, Днепра и прилегающих районов, а уже ночью накроют восточные регионы. Избежать осадков смогут только Крым и самые южные районы континентальной Украины.

Ветер будет умеренным, западным. При этом синоптик предупреждает, что уже 18 мая порывы усилятся.

Днем 17 мая температура поднимется до +14…+18 градусов в среднем по стране. Теплее всего будет на юге, где ожидается от +18 до +22. Самые низкие температуры ожидается в Винницкой и северных районах Одесской области. Там воздух прогреется только до +10…+14 градусов.

В Киеве в воскресенье также ожидаются периодические дожди. Температура составит +16…+18 градусов.

Диденко также предупредила о том, что, по предварительным прогнозам, в ближайшее время тепла в Украине ждать не стоит. Так, в районе 22-23 мая в западных, северных и местами центральных областях ночью возможны заморозки. Также синоптик отметила, что в ближайшие дни в Украине будут царствовать атмосферные фронты, сильные ветра и дожди.

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