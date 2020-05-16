На раннее лето можно не надеяться

Погода в Украине до конца мая останется прохладной. Возможны даже заморозки

Об этом украинцев предупредил синоптик Виталий Постригань в новом посте на своем Фейсбук.

Он отмети, что обычно к 15 мая в Украине уже начинается лето, а среднесуточная температура превышает +15 градусов. Однако в этом году последний месяц весны «ведет себя по-апрельски».

«Наблюдается очень частое чередование волн тепла и холода в сопровождении периодических дождей и усиленного ветра. Температурный фон ниже нормы на 2-3º», - рассказал синоптик.

Он обратил внимание на то, что в начале следующей недели украинцев ждет ветренная погода и возможны заморозки.

«По предварительным оценкам, 22-23 мая, существует вероятность заморозков. Поэтому есть время для обеспечения защиты всходов сельхозкультур от их негативного воздействия (наиболее поздняя дата заморозков на поверхности почвы 28 мая)», - подчеркнул синоптик.

В ближайшие дни Укргидрометцентр прогнозирует Украине в целом теплую, но неустойчивую и дождливую погоду. При этом ночью температура может опускаться до +4 градусов.

До этого мы писали о том, что в Украине сняли на видео явление, очень похожее на пылевую бурю.

Стихию засняли в окрестностях города Коломыя (Ивано-Франковская область Из-за природного явления в условиях ограниченной видимости произошло дорожно-транспортное происшествие.

Напомним, аномальная буря обрушилась на Украину: появились кадры из эпицентра, "как в пустыне...".

Как сообщала Politeka, весна слетела с катушек, украинцев ждет новое испытание: какие области под ударом.

Также Politeka писала, что часть Украины зальет, погода уготовила настоящее ассорти: "дожди, заморозки и...".