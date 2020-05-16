Погода в Украине до конца мая останется прохладной. Возможны даже заморозки
Об этом украинцев предупредил синоптик Виталий Постригань в новом посте на своем Фейсбук.
Он отмети, что обычно к 15 мая в Украине уже начинается лето, а среднесуточная температура превышает +15 градусов. Однако в этом году последний месяц весны «ведет себя по-апрельски».
«Наблюдается очень частое чередование волн тепла и холода в сопровождении периодических дождей и усиленного ветра. Температурный фон ниже нормы на 2-3º», - рассказал синоптик.
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Он обратил внимание на то, что в начале следующей недели украинцев ждет ветренная погода и возможны заморозки.
«По предварительным оценкам, 22-23 мая, существует вероятность заморозков. Поэтому есть время для обеспечения защиты всходов сельхозкультур от их негативного воздействия (наиболее поздняя дата заморозков на поверхности почвы 28 мая)», - подчеркнул синоптик.
В ближайшие дни Укргидрометцентр прогнозирует Украине в целом теплую, но неустойчивую и дождливую погоду. При этом ночью температура может опускаться до +4 градусов.
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