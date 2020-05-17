Украинские чиновники заявили, что в связи с продлением карантина, государство берет на себя дополнительные обязательство по расходам граждан

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования Украины.

Так, по словам исполняющей обязанности директора ФССУ Татьяны Михайленко, обеспечивать финансами будут лишь тех, от кого поступила уплата единого взноса. Будут покрываться следующие расходы:

– расходы на обеспечение пострадавших на производстве лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения;

– уходы и дополнительное питание;

– выплаты единовременных пособий.

Вместе с тем, планируется ввести возврат средств предприятиям, которые были потрачены на лекарства или медицинские изделия после окончания карантина.

Как сообщалось ранее, фонд социального страхования Украины дополнил список причин временной нетрудоспособности.

Как известно, украинцы с марта находятся в режиме самоизоляции. Некоторые лишились работы, а другие - сидят дома в неоплачиваемом отпуске.

Восьмого мая стало известно, что Фонд соцстраха включил в перечень причин временной нетрудоспособности изоляцию в связи с китайским вирусом. Об этом сообщается на странице Фонда в Фейсбук.

Отмечается, что компенсацию в размере 50% утраченного заработка, начиная с шестого дня нетрудоспособности (независимо от продолжительности страхового стажа) оплатят тем, кто предоставит больничные листы.

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