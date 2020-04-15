Украинская экономика может катастрофически рухнуть из-за эпидемии китайского вируса

Об этом говорится в докладе МВФ, передает Politeka.net.

В частности, эксперты прогнозируют падение нашей экономики до показателя минус 7,7% по итогам 2020 года. Стоит отметить, что в 2019 году этот показатель составлял 3,2%.

В докладе говорится, что Украина "предстает перед кризисом в сфере здравоохранения (из-за пандемии), серьезным шоком для спроса на внешних рынках, резким ухудшением глобальных финансовых условий и падением цен на сырье".

Также специалисты МВФ прогнозируют падение индекса потребительских цен до отметки в 4,5. Баланс текущих счетов останется негативным на уровне минус 2,0 в 2020 году и минус 2,4 в 2021-м.

Что касается уровня безработицы в Украине, то он увеличится до 10,1% в 2020 году и опустится до 9,3% в следующем году.

Ситуацию с экономикой также прокомментировал экс-замглавы НБУ Александр Савченко.

По его словам, Рада сделала ошибку, утвердив изменения в бюджет и заявил, что этот законопроект может привести к огромному кризису, передает Gazeta.ua.

"Это не антикризисный бюджет. Его надо было назвать "спасайся кто может". К сожалению, приведет к очень мощному кризису. Который президент, правительство и Верховная Рада пока не понимают в полном объеме. Власть прогнозирует падение ВВП на 3,9%. С таким бюджетом реально будет больше 15-ти. А доходы на самом деле уменьшатся в три раза больше, чем сказали... В мае ситуация будет гораздо хуже, многие люди будут недоедать", - заявил он в комментарии журналистам.

Также мы ранее рассказывали о том, что гривна может потерять позиции, а курс валют будет зависеть от депутатов.

По словах президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, доллар и гривну ждут "качели" в ближайшие дни, поэтому украинцев могут удивить новые цифры в обменниках.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.