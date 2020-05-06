Дыра в государственном бюджете продолжает расти, и украинцев волнует вопрос, что будет с пенсиями и соцвыплатами

Проблемы с госбюджетом в недалеком будущем могут потянуть за собой задолженности по зарплатам и пенсиям. Так, первый квартал закончился с недостачей 1,5 миллиарда долларов, а это половина от предполагаемого транша МВФ, пишут ВестиUA.

По данным Казначейской службы Украины, уже в апреле доходы бюджета стали ниже на 15,7% установленного плана, а также на 12,6% меньше, чем в прошлом году. Если брать показатели с самого начала года, то казна недополучила 41 миллиард гривен, а это 11,9% от планового показателя.

В частности, Таможенная служба за четыре месяца перечислила в бюджет 84,84 миллиарда гривен, а это на 26,7% меньше от поставленного плана. Существенно снизились и поступления налогов, соответственно, не пополняются местные бюджеты.

Эксперты трубят, если ситуация в ближайшее время не улучшится, к концу года могут возникнуть проблемы с выплатой пенсий и зарплат сотрудникам бюджетной сферы.

Нехватку средств уже ощутили на себе медики, которые не получили обещанные зарплаты, увеличенные в три раза. Кроме того, индексация пенсий также прошла с опозданием.

Затормозилось развитие инфраструктуры, на новые проекты госбюджет не выделяет ни копейки. Об этом сообщил экономический эксперт Киевоблсовета Алексей Дорошенко.

По его словам, показательна ситуация в столице. В Киеве уже остановились все новые проекты, финансируются из бюджета только те, которые были начаты в прошлые годы.

"Все это срезали. И, скорее всего, никаких затрат в этом году на инфраструктуру не будет", – резюмировал аналитик.

Ранее мы сообщали, 5 мая Евросоюз одобрил предложение Еврокомиссии о выделении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине для преодоления последствий китайского вируса. Планируется, что указанные средства станут доступны в течение 12 месяцев. Сумму перечислят двумя частями. Отдавать кредит Украина будет в срок до пятнадцати лет.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

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