Все не так просто

В Украине несмотря на карантин решили открыть пляжный сезон

Впрочем, ходить на пляжи смогут не все украинцы. Об этом рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Он пояснил, что после консультации с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней НАМН было подтверждено, что морская соль вместе с солнечными ультрафиолетовыми излучениями убивают возбудителя смертоносного китайского вируса, который бушует в мире и Украине.

«Поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине, как и в других странах мира», - обрадовал украинцев Ляшко.

Он отметил, что в пресной воде возбудитель вируса может выжить, однако в реках с проточной водой заразиться будет крайне сложно. Главной опасностью останется только близкий контакт. Таким образом, украинцы в этом сезоне смогут отдыхать на пляжах морей и рек.

В то же время Ляшко отметил, что некоторым категориям граждан пляжный отдых будет противопоказан.

«Не нужно посещать пляжи людям из группы риска, это люди старше 60 лет, а также люди с хроническими болезнями. Также нужно будет придерживаться безопасной дистанции от других людей — больше двух метров. И придерживаться правил личной гигиены — мыть руки, кашлять только в салфетку или в локтевой сгиб», - подчеркнул санитарный врач.

Он добавил, что все, кто будут обеспечивать отдых украинцев на пляжах, должны будут работать в масках.

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