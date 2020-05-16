Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал сроки начала второго этапа ослабления карантина в Украине

Об этом он рассказал на встрече с послами Большой семерки и главой представительства Европейского союза в Украине, передает Politeka.net.

Переходить к снятию ограничений можно будет уже в конце мая, если в стране будет наблюдаться стабильная эпидемическая ситуация. В случае новой вспышки эпидемии планы окажутся под угрозой срыва.

«По его (Андрея Ермака, – прим. ред) словам, сейчас уровень заболеваемости в стране умеренный, 11 мая состоялся первый этап ослабления карантинных мероприятий. Следующий этап запланирован на конец мая, если эпидемическая ситуация будет оставаться стабильной», – говорится в сообщении пресс-службы ОП.

Ранее мы сообщали о том, что ВОЗ призвала страны Европы готовиться ко второй волне китайского вируса. Об этом завил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, новой волны стоит ожидать осенью. Более того, она будет осложнена эпидемией гриппа и кори.

Клюге подчеркнул, что хотя сейчас 32 из 43 стран Европы ослабляют карантинные ограничения, но пандемия вовсе не окончена. Поэтому ослабление подобных мер нужно проводить крайне аккуратно.

Мы также писали о том, что Глава Минздрава Максим Степанов назвал прогнозируемые даты ослабления карантина. Отмечается, что в ведомстве есть четкий алгоритм по полному снятию карантина. Так, следующих ослаблений следует ожидать 22 мая, затем 1 июня, 11 июня и так далее.

Карантин будет прекращен, если в стране сложится благоприятная эпидемиологическая ситуация.

Степанов отметил, что постановление Кабмина должно быть принято уже на следующем заседании. Также в ближайшие дни запланировано представление процесса открытия детских садов.

Напомним, как на Майдане: новый бунт разгорелся в Киеве, никакой карантин не поможет, кадры с места.

Как сообщала Politeka, ослабление карантина вышло из-под контроля, Ляшко резко обратился к украинцам.

Также Politeka писала, что известный ученый сделал долгожданное заявление, «вирус исчезнет до…».