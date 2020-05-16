Наземный транспорт будет запущен в условиях адаптивного карантина

Об этом в эфире украинского телеканала заявил главный санврач Виктор Ляшко, передает Politeka.net.

Он напомнил, что ослабления карантина по работе наземного общественного транспорта могут начать действовать уже с 22 мая.

Однако, как уверяет Виктор Ляшко, транспорт запустят при условии благоприятной эпидемической ситуации в регионах, где действует адаптивный карантин.

"Дату мы назовем. И дата эта будет 22 мая. Более того, мы будем подавать в правительство на рассмотрение Кабинета Министров именно такое предложение о смягчении карантина. Но это не значит, что наступит 22 мая, и на территории всей страны одновременно поедет весь общественный транспорт", - заявил он в эфире телеканала.

Помимо этого, Виктор Ляшко добавил, что наземный транспорт поедет лишь в тех регионах, которые будут отвечать разработанным Минздравом критериям.

"Их также представим в Кабинет Министров Украины для того, чтобы были утверждены вместе с условиями адаптивного карантина", – резюмировал главный санврач в эфире телеканала.

Ранее мы рассказывали о возможном запуске метрополитена в Киеве. Министр здравоохранения подтвердил, что подземка сможет заработать уже с 25 мая.

Накануне мэр Виталий Кличко попросил Кабмин позволить властям Киева запустить общественный транспорт в нормальном режиме с 22 мая, а также открыть метро с 25 мая. Как заявил Максим Степанов, столица получит конкретные требования, и если сможет их выполнить - Минздрав даст добро.

"Нами будут предоставлены очень конкретные предложения относительно этапов выхода из карантина, которые будут утверждены постановлением правительства. Там учтены все без исключения критерии, при каких условиях, в том числе, может открываться городской транспорт и метро", - сообщил министр во время брифинга.

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