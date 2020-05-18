В Украине изменили правила работы стоматологических клиник на период карантина
Новые правила опубликовала пресс-службу Минздрава.
"В обычном режиме начали работать стоматологические клиники. Но чтобы лечение было безопасным как для стоматологов, так и для их пациентов, необходимо соблюдать определенные правила", - отмечается в сообщении.
Попасть к стоматологу можно будет только по предварительной записи и без сопровождающих (кроме сопровождения детей в возрасте до 14 лет, лиц с инвалидностью и пожилых людей). Ожидать на прием можно вне помещения.
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Всех клиентов должны обеспечить антисептическими средствами, а работники перед началом работы - измерять температуру. Кроме того, работники клиник должны быть в респираторах без клапанов, герметичных очках, щитках для лица и шапочка. Записывать пациентов можно с интервалом не менее 15 минут, во время записи и в день приема необходимо опросить пациента.
Прием пациентов нужно вести в изолированном стоматологическом кабинете, а после каждого пациента проводить уборку.
Также отмечается, что в кабинетах не должно быть рекламной продукции и игрушек.
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